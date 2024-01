Napoli, intero allenamento in gruppo per Politano: il report

La SSC Napoli ha riportato quanto accaduto durante l’odierno allenamento, specificando che Matteo Politano è tornato completamente in gruppo.

Sembrerebbe sempre più vicino il recupero dell’attaccante del Napoli Matteo Politano. Durante la seduta di allenamento avvenuta nella giornata di oggi il giocatore è ha effettuato l’intera seduta con il resto della squadra. Situazione diversa per Gianluca Gaetano che ha continuato ad allenarsi individualmente.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Politano ha svolto allenamento completo in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Tiago Pinto lascia la Roma: il comunicato

Napoli, Simeone ha poco spazio: l’agente chiede un chiarimento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gigi Buffon e il matrimonio con Ilaria D’Amico: “Lo rinviamo. Prima ci sono gli Europei di calcio…”