Torino-Napoli, le ultime sulla formazione di Mazzarri

In vista di Torino-Napoli Sky Sport ha riportato qualche dettaglio sulle probabili scelte di Walter Mazzarri.

Si avvicina il giorno di Torino-Napoli e Walter Mazzarri è chiamato a scegliere la formazione titolare da schierare in campo.

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto della situazione in merito:

“Mazzarri riabbraccia Politano, di rientro dalla squalifica ma perde qualche elemento fondamentale partito per la Coppa d’Africa. In difesa non paiono esserci cambiamenti all’orizzonte anche se Juan Jesus è da monitorare. Discorso diverso in mezzo. Senza Anguissa si deve necessariamente trovare un sostituto. Mazzarri avrebbe puntato su Gaetano che però non ha recuperato. Spazio quindi a Cajuste. Anche in attacco può esserci qualcosa di nuovo. Lindstrom prova a pressare Politano (che è al centro dell’interesse saudita) mentre come punta centrale potrebbe toccare a Simeone. Il ballottaggio con Raspadori è vivo ma il ‘Cholito’ pare avanti nelle preferenze.”

