Trattativa Napoli-Dragusin problematica: due alternative in Premier, i dettagli

Trattativa Napoli-Dragusin problematica, due alternative in Premier

La trattativa del Napoli per Radu Dragusin sembra avere qualche problema come scrive Tuttosport che presenta le possibili alternative:

“Restano ancora vive le candidature di Eric Dier del Tottenham e di Trevoh Chalobah del Chelsea, ma solo in prestito.

Procede spedita, invece, la trattativa per Martin Vitik, 20enne dello Sparta Praga. Ma questo sarebbe un affare utile per la prossima stagione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli: il Tweet di ADL

Mercato Napoli – Idea Nehuen Perez dell’Udinese, se salta Dragusin. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”