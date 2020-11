Ass. Borriello: “Da domani al lavoro per intitolare lo stadio a Maradona”

Ass. Borrielo, lo stadio intitolato a Maradona

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. In merito allo stadio San Paolo, ecco la sua risposta ad un possibile cambio di nome:

“Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo Stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commisione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l’ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferlaino: “Diego ha dato tanto al Napoli”

Maradona, anche la Juventus saluta il campione argentino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il plasma iperimmune è efficace contro il coronavirus?