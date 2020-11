Ferlaino: “Diego ha dato tanto al Napoli”

Ferlaino, il suo ricordo di Diego

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky tg24 commentando la notizia della scomparsa di Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Maradona è stato tanto per Napoli e per il Napoli. Io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo e basta. Maradona, ha dato tanto a Napoli ed anche a me. Lui è stato male parecchie volte ma ha sempre superato le crisi. Questa volta no, c’è solo da piangere”.

