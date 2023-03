Napoli-Atalanta, il gol di Kvaratskhelia è un vero e proprio strike

Il giorno dopo Napoli-Atalanta La Gazzetta dello Sport si concentra sul bellissimo gol siglato da Khvicha Kvaratskhelia.

Nella giornata di ieri Khvicha Kvaratskhelia è stato ancora una volta protagonista con il Napoli, questa volta in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta.

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato il momento in cui l’attaccante è andato in gol, portando gli azzurri in vantaggio:

“Ne ha fatti cadere tre con una sterzata e ha tuonato in rete, come neanche il grande Lebowski. Un gol magnifico, che ha sbloccato la partita al 15’ della ripresa e ha cucito ancora di più lo scudetto sulle maglie del Napoli. Non che la sconfitta con la Lazio avesse creato ansie particolari, visto il vantaggio abissale e il ritmo lumacoso delle inseguitrici, ma Spalletti voleva assolutamente ritornare a vincere per spazzar via ogni dubbio in embrione e rituffarsi allegramente in Champions. Lo ha fatto, risalendo a +18 sull’Inter.”

