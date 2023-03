Le ultime notizie su Kim e Meret dopo Napoli-Atalanta

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime notizie sul difensore Kim Min-Jae ed il portiere Alex Meret dopo Napoli-Atalanta.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul difensore del Napoli Kim Min-Jae e sul portiere Alex Meret. Il primo è stato costretto ad uscire dal campo durante la sfida contro l’Atalanta a causa di un risentimento al polpaccio. L’estremo difensore ha invece riportato un infortunio al polso prima del fischio d’inizio.

Per il difensore coreano la situazione non sarebbe per nulla grave, infatti dovrebbe scendere in campo per la sfida di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte.

“Per il difensore coreano non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Le sue condizioni verranno verificate questa mattina dallo staff medico del Napoli. la sua presenza non dovrebbe essere a rischio per la gara di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte. Un sospiro di sollievo per Luciano Spalletti.”

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano, la presenza di Alex Meret sarebbe invece in dubbio:

“Meret resta in dubbio per Napoli-Eintracht. A differenza di Kim, l’infortunio del portiere sembrerebbe un po’ più complicato. Ci sono però ancora tre giorni per capire meglio se in porta mercoledì vedremo Meret oppure nuovamente Gollini. Lo staff medico questa mattina farà il punto della situazione.”

