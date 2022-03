De Maggio: “Sono arrabbiato con alcuni colleghi, lasciate in pace Insigne!”

Lo sfogo di Valter De Maggio

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio, che nel commentare la sconfitta degli azzurri contro il Milan ha difeso Lorenzo Insigne dagli attacchi ricevuti. Ecco quanto dichiarato:

“Sono arrabbiato con alcuni colleghi delle tv e dei quotidiani. Sembra che la causa di tutto sia Insigne. Io sono proprio incazzato, ma che c’entra Insigne? Perché se la prendono con lui? Se c’è un responsabile non è Lorenzo, ma Spalletti, perché il Napoli non ha giocato come sa, non ha saputo reggere la pressione. E’ vero, Insigne non ha brillato, ma qualcuno nel Napoli ha brillato? Lasciate in pace Insigne!”.

