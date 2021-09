Spalletti: “Insigne ha svolto tutto l’allenamento, potrebbe partire dal primo minuto”

Luciano Spalletti conforta i tifosi azzurri in merito alla presenza e alle condizioni di Lorenzo Insigne, il capitano c’è.

Luciano Spalletti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo le scelte di formazione in vista della sfida di quest’oggi: “Insigne giocherà? Ha fatto tutto l’allenamento. Se stasera e domattina starà bene potrà essere titolare, ha saltato un solo allenamento di quelli un po’ più ritmati. E’ nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza se non ci saranno risvolti negativi. La nostra professione sarà segnata da quello che sarà il comportamento in queste partite qui. Vogliamo partite di questo livello, contro avversari importanti“.

