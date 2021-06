Venerato: “Tavares non è una pista calda. Si valuta Lykogiannis, ma solo in un caso”

Venerato su Nuno Tavares a Napoli

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle ultime notizie di mercato del Napoli

“Se non sai come finirà col tuo rinnovo, tutti i giocatori cominciano a guardarsi intorno come è normale che sia. Non mi arrivano conferme su un’offerta del Napoli per Nuno Tavares che ha una valutazione troppo alta e non mi risulta una pista calda. Emerson Palmieri primo obiettivo per la fascia sinistra. De Laurentiis e il Chelsea hanno ottimi rapporti e gli inglesi potrebbero concedere uno sconto. Mi arrivano conferme sull’interesse per il terzino del Cagliari Lykogiannis se non si dovesse arrivare ad Emerson Palmieri”.

