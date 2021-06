Napoli nome nuovo per la fascia: Ben Devies del Tottenham

Calciomercato – Napoli, nome nuovo per la fascia, si tratta di Ben Devies del Tottenham, fermo restando che l’obiettivo principale del club azzurro per il ruolo di terzino sinistro è e resta Emerson Palmieri. Il profilo, alternativo all’italo-brasiliano, che riscuote i consensi dell’intero scouting partenopeo è Ben Davies, esterno del Tottenham, attualmente impegnato a Euro2020 con il Galles. A riportarlo è l’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, che ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ove mai l’assalto (graduale) al terzino del Chelsea non dovesse andare per il verso giusto, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero fiondarsi su Davies, il cui contratto con gli Spurs è ancora lungo tre anni, in scadenza a giugno 2024. Il presidente può contare sui buoni rapporti con Fabio Paratici, recentemente passato al Tottenham. Per ora ci fermiamo al gradimento: il Napoli lo sta seguendo”.

