Repubblica – Anguissa nel mirino di Mourinho, ma Giuntoli ha chiuso prima.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Mourinho avrebbe da sempre apprezzato Anguissa, giocatore che conosce molto bene, avendo giocato diversi mesi al Fulham. Difatti, secondo alcune indiscrezioni, tra lo Special One e il centrocampista, ci sono stati svariati contatti per portarlo alla Roma già la scorsa estate, tuttavia Giuntoli è stato più veloce a definire la trattativa, prima in prestito e successivamente col riscatto definitivo in estate, per una cifra intorno ai 15 milioni. Un affare incredibile per il ds del Napoli.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferrario su Cassano: “Non sa quello che dice, io scappato di casa ma ho vinto lo Scudetto”

Fedele: “La Roma non mi preoccupa, con Kvara giochiamo in 12”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Amazon: prima causa penale contro le recensioni false