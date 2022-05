Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: ancora nessuna trattativa in vista

Il Mattino si sofferma sul presunto rinnovo di Fabian Rui con il Napoli

Il Napoli sta valutando attualmente il mercato in entrata, così come quello in uscita. Il centrocampista Fabian Ruiz, ormai nel club azzurro dal 2018, ha il contratto in scadenza nel 2023, tuttavia ancora non si è parlato di rinnovo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, qualcosa potrebbe muoversi durante il ritiro estivo. Ecco quanto si legge a tal proposito:

“Anche per Fabian c’è stata una fumata nera dopo il primo colloquio telefonico tra i vertici azzurri e i suoi agenti. Chiaro, sia per Koulibaly che per Fabian siamo alle prime fasi di una trattativa che può essere lunga e che magari può avere il punto di svolta a Dimaro. E che, soprattutto, non vive delle polemiche che invece caratterizzavano il rinnovo di Insigne. Ma è evidente, sacrosanto, che né Koulibaly né Fabian facciano salti di gioia all’idea di dover fare marcia indietro sulle proprie aspirazioni economiche.”

