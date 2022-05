Corriere dello Sport – Arnautovic tra Napoli, Juve e Milan: ma il Bologna non vuole cederlo.

Il Bologna è in apprensione per Marko Arnautovic, che potrebbe lasciare la squadra in vista del mercato estivo. Napoli, Juventus e Milan hanno adocchiato l’attaccante, che non è passato inosservato:

“Nonostante il Bologna abbia fatto sapere che Arna non è sul mercato e che farà di tutto e di più eventualmente per convincerlo a rispettare il lungo contratto che lo lega alla società rossoblù. Tutto vero, ma è inutile far finta di niente o ritenere che questo problema non nascerà mai, la verità è che il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori potrebbe correre il pericolo di dover andare addirittura alla ricerca di un sostituto dell’attaccante austriaco anziché di un vice Arnautovic”.

