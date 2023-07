La Gazzetta dello Sport – Frattesi ha continuato a sentirsi interista davanti alle offerte di Milan e Napoli.

Davide Frattesi, salvo colpi di scena, sarà un giocatore dell’Inter. La squadra di Milano ha battuto la concorrenza di Milan e Napoli, che nelle scorse ore avevano ribadito le loro offerte al Sassuolo. Il giocatore, però, è stato inflessibile davanti ad ogni richiesta.

“Dal minuto 1 di questa trattativa Davide ha eletto la squadra di Simone Inzaghi a sua preferita. È sempre stata considerata la formazione ideale per esaltarlo in un centrocampo a tre, miele per le mezzali come lui.

E non ha cambiato idea neanche di fronte all’attendismo del club di Zhang, che per mandato aziendale ha sempre bisogno di vendere prima di comprare. Frattesi ha continuato a sentirsi interista mentre il Milan decideva di informarsi seriamente su di lui all’inizio di questa settimana e, nelle ultime ore, mentre il Napoli lunedì faceva al Sassuolo un’offerta, poi ribadita ieri, nel complesso superiore rispetto a quella di 33 milioni totali presentata dall’Inter”.

Fonte foto: Flickr.com

