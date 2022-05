Il Messaggero – Lazio scatenata, il regalo per Sarri potrebbe essere Dries Mertens.

Maurizio Sarri è deciso, vorrebbe il suo pupillo alla Lazio. Claudio Lotito è alle prese con il mercato estivo e vorrebbe accontentare il tecnico. Il sogno in attacco sarebbe proprio Dries Mertens, in scadenza con il Napoli, che l’allenatore vede perfetto come vice Immobile.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Da Milano: Koulibaly-Napoli, rinnovo lontano: Psg e Chelsea si fanno avanti

Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: 45enne ultrà indagato per maltrattamenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La questione siciliana che complica i rapporti tra M5s e Pd