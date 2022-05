Tifoso ferito durante Spezia-Napoli, Cerchione: “Gli amputeranno tre dita”

Durante gli scontri durante Spezia-Napoli tifoso azzurro è stato gravemente ferito.

Nella giornata di ieri è andato in scena un brutto capitolo della storia del calcio. Quella tra Napoli e Spezia doveva essere una gara esclusivamente piacevole e divertente, poiché entrambe le squadre avevano raggiunto i loro obiettivi stagionali. Il Napoli aveva già blindato il terzo posto, mentre lo Spezia si era assicurata la permanenza in Serie A per la prossima stagione. Eppure durante il match sono avvenuti degli scontri davvero molto duri.

Il giornalista Luca Cerchione pubblica sul proprio profilo Twitter le conseguenze che subirà un tifoso del Napoli dopo le ferite riportate allo Stadio Alberto Picco.

“Un tifoso del Napoli, soccorso e medicato a La Spezia, è rimasto ferito DOPO la partita a tre dita della mano: in questi minuti, un dito gli verrà amputato completamente, le altre due solo parzialmente”.

Un tifoso del #Napoli, soccorso e medicato a La #Spezia, è rimasto ferito DOPO la partita a tre dita della mano: in questi minuti, un dito gli verrà amputato completamente, le altre due solo parzialmente.#SpeziaNapoli https://t.co/2JSYMRe3j4 — Luca Cerchione (@lucacerchione) May 22, 2022

