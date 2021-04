Renica: “Rrahmani non è da Napoli è il peggiore difensore a disposizione di Gattuso”

Renica su Rrahmani

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo commentando con toni duri il modo di giocare del difensore Amir Rrahmani.

Renica:

“Lo dico da tempo: Rrahmani non è un calciatore adatto per il Napoli, il peggior difensore a disposizione di Gattuso. E lo stesso Rino mi ha sorpreso nelle scelte di ieri: non abbiamo visto una squadra capace di preoccupare la Juventus“

