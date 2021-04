Lazzaroni sindaco Dimaro: “Covid permettendo il Napoli verrà in ritiro: queste le date”

Lazzaroni sindaco di Dimaro sul ritiro del Napoli

Napoli Calcio – Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per annunciare alcune notizie sul ritiro del Napoli. Di seguito quanto ha detto:

Lazzaroni sindaco di Dimaro-Folgorita

“Covid permettendo, si torna a Dimaro in ritiro: il Napoli verrà qui. Il ritiro è conosciuto ovunque come momento di festa e gioia. Date? Nella seconda metà di luglio, tra il 10 e il 20 luglio. Fare un ritiro di 3 giorni non ha senso, serve avere con noi i tifosi. Stiamo lavorando per il vaccino. Lo scorso anno il ritiro è stato cancellato d’ufficio: se ora c’è la possibilità, allentando le maglie, facciamo tutto quello che possiamo. Sono speranzoso, il vaccino è una possibilità”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, decisione Giudice Sportivo: ammenda per espressioni irrispettose verso l’arbitro

Mercato Napoli, Maksimovic sempre più verso l’addio: ecco dove potrebbe andare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Biden, boicottare i Giochi di Pechino