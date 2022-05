Spezia-Napoli, accuse ai tifosi azzurri per lo stadio vandalizzato

Il giorno dopo Spezia-Napoli si parla dei danni causati allo Stadio Alberto Picco.

Nel corso della sfida di ieri tra Spezia e Napoli, lo Stadio Alberto Picco è stato anche luogo di scontri tra i tifosi delle due fazioni. Il giorno dopo la sfida in questione, il quotidiano Citta di La Spezia critica il comportamento dei tifosi del Napoli. In particolare il quotidiano afferma che questi ultimi avrebbero creato dei danni irreparabili allo Stadio.

“Finisce con l’invasione dei bambini della scuola calcio dello Spezia ed i cori della Curva Ferrovia per gli aquilotti. Un’immagine che ripaga in parte delle vergognose scene viste […] Nei prossimi giorni sarà fatta la conta dei danni allo stadio Picco dopo gli episodi di intemperanza che sono avvenuti durante la partita Spezia-Napoli. All’undicesimo del primo tempo, al culmine di un lancio reciproco di fumogeni tra il settore ospiti, occupato da qualche centinaia di napoletani, e la Curva Piscina, in cui erano i tifosi di casa, tra cui molte famiglie, l’invasione di campo che ha determinato l’interruzione della partita. Le forze dell’ordine hanno impiegato alcuni minuti a riportare l’ordine, mentre anche dalla Curva Ferrovia alcuni tifosi di casa entravano in campo, subito riportati alla ragione dai giocatori stessi dello Spezia.”

