Napoli, Petagna ed Ounas potrebbero dire addio al club

Secondo il Mattino Andrea Petagna ed Adam Ounas potrebbero salutare il Napoli.

Il campionato di Serie A 2021/2022 è ufficialmente terminato ed è tempo di dedicare maggiore spazio al calciomercato. Il quotidiano Il Mattino si è concentrato sul Napoli, in particolare su due giocatori che potrebbero salutare il club a fine stagione: Adam Ounas ed Andrea Petagna.

“Al massimo andranno via due big, non di più. De Laurentiis sogna una rivoluzione come quella del 2013, quando tutti insieme arrivarono Mertens, Callejon, Albiol, Higuain e Reina. Vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions. Un piccolo gruzzolo arriverà da cessioni come quelle di Ounas e Petagna.”

