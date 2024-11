Napoli, Conte ritrova Lobotka. Stasera contro l’Inter sarà titolare

Napoli, Conte pronto a schierare Lobotka titolare

Antonio Conte potrà contare nuovamente sull’apporto di Stanislav Lobotka, che è dopo l’infortunio è pronto a riprendersi le redini del centrocampo del Napoli già da stasera nella sfida contro l’Inter. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il mediano slovacco partirà molto probabilmente dal primo minuto. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Lobotka ieri si è allenato normalmente a Castel Volturno, di certo non è al top. Ma sarà impiegato da titolare contro l’Inter. Questa la scelta di Antonio Conte. Se la sfida non fosse contro l’Inter e non ci fosse un primo posto da difendere, andrebbe in panchina a occhi chiusi. Ma è un match dove vale la pena correre un rischio, seppur ponderato. D’altronde il giorno dopo lo slovacco andrà in nazionale che giocherà contro Svezia ed Estonia. Insomma, se si deve rischiare meglio farlo con la maglia azzurra”.

