UFFICIALE – Gotti esonerato: non è più l’allenatore del Lecce

Il Lecce, sul proprio sito ufficiale, ha reso pubblico il comunicato sull’esonero di Luca Gotti. La decisione è stata presa a seguito di un inizio di campionato complicato e travagliato. Il pubblico, dopo il pareggio contro l’Empoli, ha contestato l’andamento della squadra:

Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

