Koulibaly intesa fino all’obiettivo Champions, poi l’addio a giugno

Secondo La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la finestra mercato, la partenza di Kalidou Koulibaly non può essere prorogata.

Koulibaly a giugno, sarà uno dei primi a dover essere ceduto, a causa di problemi finanziari.

Kalidou Koulibaly è nonostante tutto uno dei punti fermi della difesa azzurra. Nonostante ciò le voci inerenti al suo addio non si sono mai interrotte in questi mesi. La sua partenza non può essere prorogata, poiché il suo ingaggio è uno dei più elevati in casa Napoli, che in questo momento storico necessita di tagli drastici.

Per questo motivo la prossima sessione di mercato sarà rilevante per le casse societarie. E’ ancora difficile intuire quale potrà essere la sua futura destinazione, quella che però rimane una certezza, è che i partenopei da tale vendita riceveranno una notevole somma.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zeman su Insigne: “Difende troppo, così perde lucidità sotto porta”

Napoli, per la panchina spunta il nome di Fonseca. ADL lo segue da tempo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Slitta l’invio settimanale delle dosi Astrazeneca, si recupera il 24