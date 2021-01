Ziliani: “Ministro De Micheli? Difende il suo malaffare proclamandosi “orgogliosamente juventina”, che vergogna, solo in Italia si tollerano cose del genere”

Solo in Italia possiamo tollerare una ministra, la #DeMicheli, che non solo ignora che la politica non è mettersi a disposizione degli amici (semmai di tutti), ma difende il suo malaffare proclandosi "orgogliosamente juventina". Vergogna allo stato puro.#Suarez#Paratici https://t.co/wKm4BqHn6V

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 26, 2021