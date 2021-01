I giallorossi cedono in prestito il centrocampista

il Benevento calcio ha ceduto in prestito il centrocampista Giuseppe Delle Curti alla Puteolana, lo riporta la redazione di Tuttocalciogiovanile. L’ex giallorosso, fino a poche settimane fa era in prestito al Cerignola, non cambierà quindi ne il girone e nemmeno la categoria. Niente rientro in Primavera 2, quindi, per Delle Curti che avrà un’altra possibilità da sfruttare in Serie D con il benestare del Benevento calcio.