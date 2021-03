Napoli, per la panchina spunta il nome di Fonseca. ADL lo segue da tempo

Napoli, per la panchina spunta Fonseca

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per la panchina azzurra il presidente Aurelio De Laurentiis segue molto da vicino Fonseca attuale tecnico della Roma. Ecco quanto riporta il quotidiano di oggi in edicola:

“Fonseca ne ha superate di traversie, mantenendo, a differenza del collega, maggior self control anche nei momenti di maggiore tensione. Il portoghese è tra i profili a cui Aurelio De Laurentiis guarda per il prossimo anno, il percorso europeo che sta facendo con la Roma rappresenta per il patron un valore aggiunto. Fonseca visto come il tecnico che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe far riprendere al club quel cammino europeo troppe volte interrotto negli ultimi 14 anni, con un solo picco: la semifinale di Europa League con Benitez nel 2015. Il rapporto del Napoli con l’Europa League è sempre stato piuttosto altalenante.

Fonseca e Gattuso concentrati sul presente ma con lo sguardo al futuro, il portoghese guardato a vista da De Laurentiis: è l’allenatore straniero dell’unica italiana che gioca ancora in Europa”.

