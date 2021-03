Calciomercato, a fine stagione Koulibaly sarà ceduto

Calciomercato, Koulibaly verso l’addio a fine stagione

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità Kalidou Koulibaly verrà ceduto alla fine di questa stagione. L’obiettivo del Napoli è quello di ridimensionare il monte ingaggi, anche in caso di qualificazione alla Champions League. Quello del senegalese è tra i contratti più pesanti in casa azzurra, con De Laurentiis che potrebbe accettare di farlo partire anche a fronte di un’offerta che non lo soddisfi a pieno.

