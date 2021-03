Fedele annuncia: “Napoli-Sarri, l’affare si farà. Bloccate due cessioni”

Fedele sul possibile approdo di Sarri a Napoli

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Televomero, dove ha confermato che Sarri è vicino al ritorno in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Maurizio Sarri: l’affare andrà in porto all’85%. Il tecnico toscano chiederà la conferma di Cristiano Giuntoli, ma non solo. Se l’allenatore di Figline Valdarno approdasse alla corte di Aurelio De Laurentiis chiederebbe la permanenza di due big: Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Con Sarri questi due calciatori non si muoveranno dalla Campania nella prossima annata calcistica.”

