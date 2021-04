Napoli, rinnovo Insigne: il giocatore deve diventare una bandiera

La Gazzetta dello Sport si concentra su Lorenzo Insigne ed il suo tanto atteso rinnovo con il Napoli.

Lorenzo Insigne sta dimostrando sempre di più le sue qualità all’interno della squadra azzurra. Il giocatore e Capitano del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, ma per ora non si parla di trattative per rinnovare la sua permanenza. La Gazzetta dello Sport analizza questa situazione, ma sottolinea anche la crescita professionale del numero 24.

“Lorenzo era accusato di non essere leader, soffrire le pressioni, ma nel frattempo è maturato ed ha superato il rigore sbagliato in Supercoppa con una reazione da campione ed uomo-squadra. La società non può rischiare di perdere un simile patrimonio e non avviare una trattativa per il rinnovo. Giusto che ADL faccia una riflessione sulla Champions e su un monte ingaggi che va abbassato in un momento di crisi mondiale, ma presto sarà il momento che le parti si siedano a discutere. Questo Insigne merita di diventare la bandiera del Napoli, non solo per i natali, ma per come è cresciuto.”



