Florentino: “La Superlega esiste, sono solo giorni di pausa, basta monopolio UEFA”

Florentino Perez si lascia andare ad una lunga intervista per As: “La Superlega esiste e anche i partner che la compongono”.

Florentino Perez lancia un attacc o verso Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA che ieri è tornato a minacciare i 12 club ribelli.

“La Superlega esiste ed anche i partner che la compongono. Quello che abbiamo fatto è stato solo concederci qualche pausa per riflettere sul modo in cui le persone, che non vogliono perdere i loro privilegi, hanno manipolato il progetto. Non mi penso di quello che abbiamo fatto e neanche di come lo abbiamo fatto. Fondamentalmente la reazione di quei pochi privilegiati sarebbe stata ugualmente così. Già a gennaio Ceferin ci avvertì severamente a riguardo. Noi abbiamo provato a discutere dei dettagli con la UEFA, ma non ci hanno neanche dato il tempo per farlo. E’ stata un’enorme opera di manipolazione, non ho mai visto nulla di simile.

Siamo stati costretti ad andare in tribunale, ed è stato emesso un provvedimento precauzionale che dice tutto. Ordina alla UEFA e alla FIFA, nonché alle leghe e Federazioni nazionali, di astenersi dall’accogliere qualsiasi azione che impedisca la nascita della Superlega. A parer mio, questa sentenza pone finalmente fine al monopolio della UEFA. Il problema è che è stata emessa martedì questa sentenza, ma Ceferin ha continuato con le sue minacce. Le azioni che assume vanno assolutamente contro la concorrenza dell’Unione europea, e questo è considerato qualcosa di molto grave”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL cambia idea, ora vuole convincere Gattuso a restare

ESCLUSIVA FA – Spalletti nome caldo per la panchina azzurra, De Laurentiis avrebbe ormai scelto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La destinazione dei fondi: più asili e palestre, la laurea vale come esame Stato