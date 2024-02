Graziani sull’esonero di Mazzarri: “Mossa della disperazione”

Ciccio Graziani ha espresso il proprio parere sull’esonero del tecnico Walter Mazzarri ai microfoni di “Tele A”.

Il comunicato da parte della SSC Napoli circa l’esonero del tecnico Walter Mazzarri è arrivato nella giornata di ieri. L’ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di “Tele A”, nel corso della trasmissione “A Tutto Napoli”, ed ha espresso il proprio parere sull’accaduto.

Di seguito quanto dichiarato:

“Per me il cambio allenatore è la mossa della disperazione. Mancano ancora 14 partite di campionato perché il Napoli ne ha una da recuperare contro il Sassuolo. Ci sono degli scontri diretti in casa da giocare come quelli contro Bologna, Atalanta e Torino. Se il Napoli dovesse tornare il vero Napoli, non è ancora detta l’ultima. Credo che in questo momento più che cercare il capro espiatorio che è Mazzarri, la società e i giocatori dovevano provare a trovare una soluzione per migliorare le prestazioni. Calzona arriverà col sorriso perché non solo allenerà la squadra Campione d’Italia, ma anche perché sa che peggio di così non si può fare. È fortunato anche perché rientra anche Victor Osimhen.”

