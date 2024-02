Tutti i giocatori del Napoli da cui De Laurentiis vorrebbe ripartire

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su tutti i giocatori del Napoli considerati intoccabili da Aurelio De Laurentiis.

La SSC Napoli non è certamente nel suo periodo migliore, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già le idee chiare sulla prossima stagione.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata su tutti gli azzurri considerai da lui intoccabili.

Di seguito quanto si legge:

“Capitan Di Lorenzo guida il gruppo degli intoccabili, degli uomini attorno a cui costruire la squadra che verrà. Con lui ci sono Politano, Lobotka e Anguissa, colonne dello scudetto per cui si dovrà solo stare attenti a eventuali offerte indecenti, Olivera, frenato quest’anno da un brutto infortunio, e poi i nuovi Natan, Ngonge e Mazzocchi. Discorso a parte merita invece Kvaratskhelia: la stella georgiana dovrà discutere del rinnovo dopo due stagioni in cui ha guadagnato appena 1,5 l’anno, nonostante il certificato da top player. Ma è lui il simbolo del futuro e De Laurentiis farà di tutto per convincerlo a rinnovare anche senza Champions.”

