Samardzic: “Ho l’Udinese nel cuore, voglio crescere ancora qui”

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic ha parlato della propria situazione dopo essere stato uno dei protagonisti del calciomercato.

Nonostante Lazar Samardzic sia stato di recente obiettivo di grandi club, tra cui il Napoli, continua a vestire la maglia dell’Udinese.

Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di “Udinese Night” ed ha parlato del suo attuale percorso.

“Ho sempre cercato di non dar retta alle voci di mercato: all’inizio è stato difficile, ma ho parlato con amici ed allenatore che mi hanno rassicurato. Mi trovo molto bene a Udine, l’ho sempre detto. Ho l’Udinese nel cuore e voglio crescere ancora qui. Non è stato facile sentire le persone che parlavano male di me. È vero che sono stato vicino all’Inter ma poi la trattativa non è andata a buon fine. Posso ancora migliorare e qui mi trovo bene, tutti sono felici che sono rimasto. Quando mi fermano mi fanno tutti i complimenti e anche la squadra era felice che fossi rimasto.”

