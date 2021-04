Corsa Champions League: Napoli ed Atalanta le favorite: ecco perché

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli e L’Atalanta potrebbero entrambe raggiungere l’obiettivo Champions League.

Mancano ormai poche partite alla fine del campionato, partite fondamentali per stabilire quali squadre potranno accedere alla prossima stagione di Champions League. Anche il Napoli è una delle candidate e secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è anche una delle squadre favorite insieme all’Atalanta. Il motivo sta nel fatto che le prossime gare che la squadra dovrà disputare non dovrebbero essere tanto difficili.

Dal quotidiano si legge:

“Se guardiamo al turno infrasettimanale, Atalanta e Napoli sono oggi le aspiranti Champions più convincenti. L’Atalanta ha pareggiato all’Olimpico contro la Roma, ma ha dominato l’avversario e trasmesso un’impressionante sensazione di forza. È la più europea del lotto, la squadra che meglio ha rappresentato la Serie A nella Champions in corso. Il Napoli ha travolto la Lazio. Gattuso ha trovato la squadra e il calendario gli sorride: non più scontri diretti davanti a sé. Dovrà fare attenzione, troverà avversari affamati di punti salvezza, ma ha i mezzi per fare il pieno o quasi.”

