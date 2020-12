Tempesta social – Napoli, i tifosi vogliono di nuovo Sarri

I tifosi del Napoli sui social non stanno digerendo il difficile momento della propria squadra e ritengono Gennaro Gattuso non più adatto a dirigere la squadra. C’è anche chi evoca l’esonero dell’allenatore e il ritorno di Maurizio Sarri. Numerosi, infatti, sono i messaggi pro-Sarri, come riportato dal portale calciomercato.it, ed altrettanto numerosi sono quelli che vogliono Gattuso abbandonare la panchina del Napoli.

