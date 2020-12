L’altra Campania- Benevento sbanca Udine, la Salernitana torna in testa. Ok Turris e Avellino

Sarà un Natale sereno in Campania per diverse squadre campane. Il Benevento ottiene tre punti d’oro per la salvezza mentre la Salernitana torna al comando. In serie C, infine, Avellino e Turris consolidano la zona play-off.

Serie A

Secondo successo di fila del Benevento che, dopo il Genoa, vince in casa dell’Udinese per 2-0. Le streghe battono le zebre con una rete per tempo. Al 9′ Caprari porta in vantaggio i suoi con un rasoterra mancino che s’infila all’angolino. Il raddoppio al 77′ con Letizia che, con una bordata di destro, mette il pallone sotto la traversa. I sanniti si trovano, così, al decimo posto con 22 punti.

Serie B

La Salernitana interrompe il suo periodo negativo, vincendo in rimonta sull’Entella per 2-1 e, in virtù del pari dell’Empoli torna al comando. Al 37′ liguri in vantaggio con il tocco sotto di Mancosu ma nella ripresa i granata ribaltano il match: al 47′ Tutino con un colpo di testa pareggia. Al 66′ è proprio l’ex Napoli a procurarsi un calcio di rigore che Djuric trasforma.

Serie C

Vittoria di misura dell’Avellino sulla Vibonese. A decidere il match la sfortunata autorete di Vitiello che, al 52′, devia di testa nella propria porta una rimessa laterale. I lupi salgono, così, al terzo posto.

La Turris vince 2-0 il derby sulla Cavese. Al 18′ Giannone s’inventa un eurogol con un diagonale mancino al veleno che s’infila sul secondo palo. Il raddoppio all’81 con il colpo di testa di Signorelli dagli sviluppi di un calcio di punizione. I corallini chiudono l’anno solareall’ottavo posto con 25 punti.

Brutta sconfitta interna per la Paganese che soccombe 4-1 contro il Foggia. I biancoazzurri scivolano, così, al terzultimo posto, in piena zona playout.

