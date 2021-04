Napoli, il desiderio di Dries Mertens: vuole rimanere in azzurro a vita

L’attaccante del Napoli Dries Mertens vuole chiudere la sua carriera da giocatore con la maglia azzurra.

La stagione di campionato sta volgendo al termine ed uno dei protagonisti del Napoli è stato senza dubbio Dries Mertens. L’attaccante belga ha avuto qualche imprevisto caratterizzato da infortuni, ma si è sempre rialzato ed in numerose occasione ha contribuito per portare il Napoli alla vittoria. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla permanenza di Mertens al Napoli, affermando che il desiderio del giocatore è quello di non voler mai lasciare il club.

Ecco quanto si legge:

“Quando tra un po’ gli toccherà soffiare sulle trentaquattro candeline, gli sembrerà impossibile sentirsi vecchio, perché il suo destino è già segnato e all’orizzonte c’è un desiderio neanche troppo misterioso: restare a Napoli e chiuderla qui questa sua carriera che è divisa in due momenti. Il primo Mertens, un’ala (come si diceva una volta) da turn-over, e poi il secondo-Ciro, quel centravanti scovato dall’estro di Maurizio Sarri nella pieghe di un’emergenza.”

