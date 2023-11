FOTO – Formazioni Atalanta-Napoli, le ultimissime: novità su Osimhen

Formazioni Atalanta-Napoli, le ultimissime da Sky Sport

Ultime notizie Serie A – Formazioni Atalanta-Napoli, le ultimissime sulle probabili scelte di Gasperini e Mazzarri per il big match al Gewiss Stadium.

Atalanta-Napoli: ultimissime formazioni Sky

Le ultimissime notizie di formazioni arrivano da Sky Sport, con i due inviati intervenuti a Sky Sport in diretta.

Massimiliano Nebuloni, inviato da Bergamo per seguire l’Atalanta ha parlato così a Sky Sport 24:

“Dovrebbe giocare Scamacca-Lookman dal 1′, ma la notizia che rincuora Gasperini è il provino positivo di Koopmeiners: giocherà dall’inizio, dovrebbe partire dal primo minuto. Scalvini è guarito dal mal di schiena, Ruggeri è il ballottaggio sulle fasce. Mentre è assente Toloi, in porta giocherà Carnesecchi. Affianco a Koopmeiners, ci sarà Ederson a centrocampo”.

Massimo Ugolini, inviato da Bergamo per seguire il Napoli, ha parlato così a Sky Sport 24:

“Grande curiosità per le scelte: Meret ha fatto tutto l’allenamento in gruppo ieri, se sta bene potrebbe anche giocare lui. Ma al momento in formazione diamo Gollini. Anguissa, ne conosciamo l’importanza nel 4-3-3: Cajuste è pronto, è stato provato e dovrebbe giocare lui ma Anguissa-Meret potrebbero essere due sorprese dell’ultim’ora in formazione dal 1′. Perché anche Anguissa ha fatto un solo allenamento ieri, ma è pronto anche lui. Osimhen giocherà, almeno mezz’ora: è pronto per scendere in campo e Mazzarri si affiderà anche a lui. Raspadori però è nettamente favorito per partire titolare rispetto a Simeone”.

Ecco allora le probabili formazioni di Atalanta-Napoli di Sky Sport:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta/Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman.

SSC Napoli (4-3-3): Gollini/Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

