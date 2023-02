Il Mattino – Pecci: “Napoli ha costruito molto, ma attenzione all’Eintracht”.

Eraldo Pecci, in un’intervista per il quotidiano, è tornato a parlare dell’andamento del Napoli e del prossimo impegno europeo in Champions League.

“Il Napoli quest’anno può arrivare ovunque per quello che ha costruito”. Inoltre, ha specificato che in Europa Spalletti ha messo in moto una macchina da guerra, e tra tutte le italiane è quella che ha più possibilità di proseguire: “è sicuramente la squadra più in forma delle tre al momento. Quella che ha anche le migliori velleità di vittoria”. Tuttavia non può fare a meno di mettere in guardia gli azzurri e di non sottovalutare l’Eintracht perché “con le squadre tedesche non bisogna mai dormire sogni tranquilli”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Victor Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio

Napoli-Cremonese: la probabile formazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si fingono poliziotti, fermano auto e mettono a segno rapina