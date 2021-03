Calciomercato, Senesi in pole per sostituire Koulibaly a fine stagione

Calciomercato, Senesi in pole per sostituire Koulibaly

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Marcos Senesi l’erede di Koulibaly per la difesa azzurra. Il difensore argentino in forza al Feyenoord è stato già trattato la scorsa estate, quando la cessione del senegalese sembrava ormai certa. Il Napoli potrebbe dare l’affondo definitivo a Senesi nei prossimi mesi, offrendo 15 milioni cash per convincere il club olandese a cedere l’argentino.

