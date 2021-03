Buone notizie per il Napoli: Manolas e Lozano pronti per il rientro

Il Corriere dello Sport annuncia: due buone notizie per il Napoli, grande ritorno in difesa di Manolas e Lozano nella lista dei convocati.

Manolas e Lozano sono pronti al rientro per l’importante sfida contro la Roma.

Il Napoli si organizza per la trasferta di domani sera contro la Roma allo Stadio Olimpico. Gli azzurri, affamati di vittoria puntano al trionfo, in quanto il raggiungimento della zona Champions rimane una prerogativa. Quel che è certo, però, è che non sarà un’impresa da poco. Ciò che potrebbe giovare ai partenopei è la trasferta di Europa League dei giallorossi, infatti il Napoli potrebbe trarne vantaggio, poiché le energie dei romani saranno ridotte.

Inoltre due buone notizie per Gattuso: la prima è il ritorno tra i centrali di Manolas. La seconda è la convocazione di Lozano, che potrebbe entrare a partita in corso.

