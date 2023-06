La Gazzetta dello Sport – Il Milan contatta il Chelsea: farebbe di tutto pur di avere Lukaku. La situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sul corteggiamento del Milan a Romelu Lukaku: “Non è stata solo una manovra di disturbo, quella del Milan su Romelu Lukaku. I rossoneri ci sono davvero: hanno parlato con il Chelsea e non solo con l’entourage del belga. E, oltre alle parole, hanno anche formulato una vera e propria offerta d’acquisto per Big Rom. Lukaku è un obiettivo della squadra di Pioli. Di sicuro, adesso in qualche modo l’Inter è all’angolo su Lukaku. Perché i dirigenti di Zhang hanno capito una volta di più che non sarà possibile percorrere la strada di un altro prestito per l’attaccante. Chi vuole il belga, deve prenderlo a titolo definitivo. E la cifra è nota: 40 milioni di euro. Che per i Bleus, in ogni caso, vorrebbero dire una corposa minusvalenza.

Ora Lukaku ha due opzioni concrete per il suo futuro. Il Milan, pista che Romelu esclude a priori. Oppure l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Hilal, che gli ha messo sotto il naso un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis