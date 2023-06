Corriere del Mezzogiorno – Assalto a Lobotka! L’Al Ahly punta al centrocampista: ADL non tratta.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che l’Al Ahly ha messo le basi per provare a convincere Stanislav Lobotka ad un trasferimento immediato. Tuttavia il Napoli è stato chiaro, Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di sedersi a trattare. Il centrocampista fresco di rinnovo (fino al 2028) è un perno fondamentale per il progetto azzurro, come per il capitano Di Lorenzo, per il quale il patron vuole discutere l’adeguamento di contratto durante il ritiro di Dimaro.

