Corriere dello Sport – Giuntoli-ADL, oggi potrebbe esserci l’incontro per discutere del futuro.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che in giornata potrebbe esserci il primo vero incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. I due si incontreranno per discutere del futuro del ds, e ovviamente la Juventus resta vigile sul da farsi, in modo da poter capire se potrà accogliere o meno il nuovo capo operatore di mercato.

