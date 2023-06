Salernitana, Iervlino svela il futuro di Paulo Sousa

Il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato del futuro di Paulo Sousa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del futuro del tecnico Paulo Sousa.

Di seguito le sue parole:

“Sousa? Ho parlato al telefono con lui. Firmando con noi, era stato chiaro: voleva una finestra a fine campionato per valutare la sua posizione. Legittimamente lo ha fatto. Quindi non c’è stato nessun malinteso particolare, nessuna frizione o nervi tesi. Ed è stato un motivo d’orgoglio che la squadra campione d’Italia fosse interessata al nostro allenatore. La cosa importante adesso è che Sousa sia convinto di restare alla Salernitana: io amo e proteggo chi sta con me. Lui deve solo avere fiducia nella società. Noi abbiamo una visione che viene prima di tutto, una strategia sostenibile di medio-lungo periodo. Ovviamente vogliamo continuare a crescere, un gradino alla volta, senza alimentare aspettative che possano generare delusioni. Non vogliamo la pressione di chi si pone obiettivi troppo elevati. Il campionato italiano è difficile. Era importante uscire dal guado delle ultime posizioni. La nostra aspirazione principale è mantenere la categoria proponendo un bel calcio e giocandocela su ogni campo.”

