Tuttosport – Conte: “Affronteremo una squadra che oggi è la più forte, ma giocheremo le nostre carte”

Raffaele Auriemma, ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: “Affronteremo una squadra che oggi è la più forte, ma non andremo a San Siro per sventolare bandiera, ci giocheremo le nostre carte, con l’obiettivo di restare in testa alla classifica”. Le parole del tecnico sono state definite “un concentrato di carica e di ottimismo, di equilibrio e di determinazione per spingere la squadra a dare il massimo. Parlare di scudetto, quello proprio no, come ieri ha voluto fare lo stesso presidente De Laurentiis, con il proposito di correggere anche se stesso quando sui social si lasciò andare ad eccessivo entusiasmo.

Popolo di Napoli, calma. Primi sì, ma per sentirsi campioni è ancora presto e dovranno essere superati ostacoli apparentemente insormontabili come l’Inter reduce da 8 vittorie ed un solo pareggio”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Accorgimenti tattici in vista dell’Inter: riavvicinamento fra Kvara e Lukaku

Juve, rosso da quasi 200mln! L’ossessione per la vittoria ha fatto danni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”