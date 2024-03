Corriere dello Sport – Mondiale per club, ADL ci spera: il Napoli dovrà solo vincere

L’edizione odierna del quotidiano, ha spiegato come il Napoli potrà approdare al Mondiale per club. In realtà la soluzione è apparentemente semplice: agli azzurri di ADL basterà solo vincere. In caso di pareggio, e comunque passaggio del turno, per superare la Juventus bisognerà arrivare in semifinale.

“Passare il turno vincendo a Barcellona? A quel punto la classifica reciterebbe: Juve 47, Napoli 45, azzurri al Mondiale vincendo una delle due successive sfide o pareggiandole entrambe. Se superasse il Barcellona ai rigori, invece, al Napoli servirebbero altri tre punti: una vittoria e un pari o due “X” con passaggio del turno. In sostanza: deve arrivare in semifinale”.

