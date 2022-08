Napoli, trattativa in corso con il Tottenham per Ndombele

Secondo Fabrizio Romano il Napoli sarebbe in pole per il giocatore del Tottenham Tanguy Ndombele.

Fabrizio Romano, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare di Tanguy Ndombele. Il centrocampista Fabian Ruiz sarebbe prossimo alla cessione ed al trasferimento in Francia, dove vestirà la maglia del Paris Saint-Germain. Tra i probabili sostituti dello spagnolo uno dei più discussi è proprio il centrocampista che attualmente veste la maglia del Tottenham.

Secondo quanto si apprende dal profilo Twitter del giornalista la trattativa tra Napoli e Tottenham sarebbe già stata avviata, in particolare andrebbe avanti da due giorni. I due club starebbero dunque discutendo sulla formula da attuare ed ovviamente anche sulle cifre ideali dell’affare.

Di seguito ecco le parole riportare dal giornalista Fabrizio Romano:

“Continua la trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Tanguy Ndombele. Discussione in corso su ingaggio e formula del trasferimento. La trattativa è iniziata due giorni fa, come svelato dagli Spurs.”

Talks continue between Tottenham and Napoli for Tanguy Ndombele. Discussions ongoing on salary and formula. 🚨⚪️ #Napoli Negotiations started two days ago, as revealed ⤵️ #THFC https://t.co/Cu1ePlNn0I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2022

