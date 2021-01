Napoli, affare Zaccagni in stallo. Si torna su Bogà?

Napoli, Zaccagni in stallo. Torna di moda il nome di Bogà

Emanuele Cammaroto, attraverso il portale Napolimagazine.com, ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e Zaccagni senza escludere un colpo di scena. Ecco quanto riportato:

“Si continua a trattare Zaccagni con il Verona ma la richiesta (16 milioni) non convince i partenopei che attendono le prossime mosse degli scaligeri per capire se abbasseranno le pretese. Giuntoli potrebbe affondare il colpo a fine gennaio. Il giocatore piace al Napoli che però potrebbe anche bloccarlo per inserirlo in estate come contropartita in una operazione importante. Un agente vicino alle vicende di casa Napoli mi dice che non sia neanche da escludere che possa essere un nome per abbassare le pretese del Sassuolo per Boga. E si sa che quando c’è il Napoli di mezzo, il Sassuolo alza una muraglia cinese. Ma il vulnus di questo Napoli resta la fascia sinistra. Non tramonta la pista Emerson Palmieri ma sin qui non sembra esserci la volontà di affondare il colpo.”

